Голодец: матчи ЧЕ-2020 по футболу станут для России настоящим праздником спорта

ТАСС, 29 мая. Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге подарят России настоящий спортивный праздник. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, слова которой приводит туристический портал для болельщиков ЧЕ-2020 Welcome2020.ru.

"Этот юбилейный турнир для нас совершенно особенный, ведь первый чемпионат Европы, который прошел 60 лет назад, выиграла команда СССР, - сказала Голодец. - Еще живы болельщики, которые помнят тот финальный матч с командой Югославии на парижском стадионе "Парк де Пренс": победный гол Виктора Понедельника, легендарный Лев Яшин на воротах - об этом рассказывают с настоящим трепетом. И я думаю, что нынешний чемпионат станет для нас большим праздником спорта".

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.