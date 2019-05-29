Филатов: Непомнящий одержал заслуженную победу на московском этапе Гран-при FIDE

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заслуженно занял первое место на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходил в Москве. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Непомнящий в финале на тай-брейке переиграл соотечественника Александра Грищука.

"Тот факт, что в финале играли два российских гроссмейстера, очень приятен. Мы гордимся успехом наших шахматистов. Поздравляю Яна Непомнящего с победой, сегодня она была достаточно уверенной. Он - большой молодец, победил заслуженно", - сказала Филатов.

Турнир в Москве проходил по олимпийской (нокаут) системе. Каждая стадия включала в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

"Нокаут-система добавляет зрелищности и повышает интерес. Новая система, очень любопытная", - отметил Филатов.

Президент ФШР остался доволен зрительским интересом к турниру. "Организация была на высоком уровне. Чем больше таких турниров, тем больше интерес к шахматам. Мне понравилась посещаемость, есть интерес, особенно в выходные дни. Много людей пришли на сеанс одновременной игры, то есть Москва играет в шахматы", - отметил он.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.