Гётеборг примет финал женской Лиги чемпионов по футболу 2021 года

БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шведский город Гётеборг станет местом проведения финального матча Лиги чемпионов 2021 года среди женских команд. Об этом сообщил ТАСС член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин.

В среду в Баку прошло заседание исполнительного комитета УЕФА. На проведение финала женской Лиги чемпионов также претендовала Прага.

В Гётеборге в 1992 году состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу, в 2002 году - чемпионат мира по хоккею. Также в городе проводились мировые соревнования по легкой атлетике, фигурному катанию и шахматам.

Турнир среди женских команд под эгидой УЕФА проводится с 2001 года. До 2009 года он носил название Кубок УЕФА среди женщин, после чего был переименован в Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. Формат проведения финалов также претерпел изменения - в сезоне-2001/02 победитель был выявлен в одном матче, который прошел в немецком Франкфурте между местным клубом и шведским "Умео" (2:0). В семи последующих розыгрышах были двухматчевые противостояния.

С 2010 по 2018 год финалы мужской и женской Лиги чемпионов проводились в одном городе. Традиция была нарушена в сезоне-2018/19. Финал турнира среди женщин прошел в Будапеште, решающий матч главного мужского еврокубка пройдет в Мадриде 1 июня.

Самым успешным клубом в истории женской Лиги чемпионов является французский "Лион", который шесть раз становился победителем турнира (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019). Единственным российским клубом, игравшим в финале, является "Звезда-2005". Команда из Перми по сумме двух встреч уступила немецкому "Дуйсбургу" (0:6, 1:1) в 2009 году.