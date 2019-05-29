Филатов: российские шахматистки имеют хорошие шансы на победу в турнире претенденток

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Шахматистки из России имеют высокие шансы на победу в турнире претенденток на право сыграть за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Турнир пройдет с 31 мая по 18 июня в Казани. В состязании примут участие восемь шахматисток, которые сыграют между собой в два круга. В турнире претенденток примут участия четыре российские шахматистки - Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Екатерина Лагно, а также украинки Мария Музычук и Анна Музычук, китаянка Тань Чжунъи и грузинка Нана Дзагнидзе.

"Кто в какой форме находится - покажет турнир, мы верим в наших девчонок. Есть большие шансы на то, что одна из россиянок выиграет этот турнир. Это всегда непросто, большой турнир, все конкурентки очень сильные. Выйти бороться за корону дорогого стоит", - отметил Филатов.

Победитель турнира получит право сыграть матч за звание чемпионки мира по версии FIDE с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.