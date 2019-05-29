Легкоатлетка Конева осталась недовольна результатом в Кубке России, несмотря на победу

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Екатерина Конева осталась недовольна результатом в тройном прыжке на Кубке России, несмотря на завоеванную золотую медаль турнира. Об этом она рассказала журналистам после соревнований.

В среду прошел второй день Кубка России по легкой атлетике. В тройном прыжке Конева стала первой, показав результат 14,41 метра, второй стала Наталья Евдокимова (13,67 м), третьей - Ирина Гуменюк (13,43 м). Лучшим результатом в карьере 30-летней Коневой является результат 15,04 м.

"Это первая моя техническая тренировка в тройном прыжке, прыгала с 15 беговых шагов, не исполнила, недовольна, оценю сегодняшние прыжки на три с плюсом. Это не мой предел - любой спортсмен всегда должен быть недоволен своим результатом. Сейчас я не готова прыгать 15 м, пройдет время, я подготовлюсь, к тому же у меня не было подводки к тройному вообще, я прыгала только в длину. Я не буду совмещать тройной и прыжок в длину на стартах, буду только на тренировках отвлекаться от тройного, потому что это достаточно травмоопасный вид, но подводиться буду к тройному", - сказала Конева.

Для участия в международных стартах российским спортсменам необходимо получить допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При получении допуска российские спортсмены могут выступать под нейтральным статусом.

"У меня пока нет допуска, я в ожидании, когда наконец восстановят не только меня, но и всю федерацию. Все-таки уже хотелось бы слышать гимн, радоваться за наших атлетов. Мысли о чемпионате мира есть, хочется надеяться на лучшее, но получается как всегда, а касательно участия в Европейских играх, то меня даже как-то и не спрашивали, внесли в состав, так что будем готовиться. Следующим стартом будет Мемориал Знаменских, хотела участвовать на Гераклионе, но не смогу так быстро восстановиться после тройного, какие старты будут в Москве, там и буду участвовать", - заключила спортсменка.

Конева является серебряной призеркой чемпионатов мира и Европы, а также победительницей чемпионатов мира и Европы в помещении. Чемпионат мира - 2019 пройдет с 28 сентября по 6 октября в Дохе. Кубок России по легкой атлетике завершится 29 мая.