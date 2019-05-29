Прядкин: новый сезон РПЛ все клубы могут начать с системой VAR

БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут начать использовать систему видеоассистента рефери (VAR) начиная с первого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Сейчас с VAR ситуация такая, что 6 июня мы окончательно решим, с каким подрядчиком идем, - сказал он. - Уже принято решение о реализации этой программы с первого тура, но внедрять постепенно, по мере готовности. Если подрядчик сможет обеспечить, то есть вероятность, что чемпионат все клубы начнут с системой VAR".

В июле 2018 года на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR полуфиналов и финала Олимп - Кубка России, а также стыковых матчей за выход в РПЛ. В каждой из четырех полуфинальных встреч Кубка России технология применялась, в финале турнира судьи не прибегали к ее использованию.

Как сообщил ТАСС в среду глава проекта по внедрению VAR Леонид Калошин, Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил РФС использовать эту технологию в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Первые игры состоятся 30 мая, ответные - 2 июня, в этих встречах самарские "Крылья Советов" сыграют с "Нижним Новгородом", "Уфа" - с томской "Томью".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов и финале Лиги Европы.