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Всероссийская федерация самбо планирует проводить ежегодные встречи с командой Венгрии

Глава федерации Сергей Елисеев рассказал, что идет работа над открытием центра самбо при посольстве РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо в рамках планов по развитию вида спорта в Венгрии планирует проводить ежегодные матчевые встречи по боевому самбо с командой Венгрии. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

В среду Елисеев в здании Олимпийского комитета России провел встречу с послом Венгрии в России Норбертом Конкоем. На совещании обсуждались перспективы и этапы развития самбо в Венгрии.

"Планируется открыть в рамках проекта "Самбо в школу" секцию на базе общеобразовательной школы Венгрии, также прорабатываем открытие центра самбо при нашем посольстве, - сказал Елисеев. - Будут проведены переговоры с полицией Венгрии о внедрении самбо для сотрудников системы. Планируем ежегодную матчевую встречу по боевому самбо Россия - Венгрия".

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