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Футболист "Локомотива" Игнатьев не сыграет за сборную России из-за травмы

Защитник пропустил последние матчи чемпионата России из-за повреждения колена
Владислав Игнатьев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Владислав Игнатьев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев не прибудет в расположение сборной России по футболу из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игнатьев вошел в состав российской национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Сан-Марино и Кипра. Игрок пропустил последние матчи чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.

"Несмотря на положительную динамику в ходе лечения, у футболиста остается незначительный дискомфорт, а проведенное сегодня обследование не позволяет точно спрогнозировать сроки лечения. В связи с этим тренерский штаб принял решение не вызывать Владислава Игнатьева и предоставить ему возможность проходить лечение в расположении клуба", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что одноклубник Игнатьева, полузащитник Антон Миранчук, будет продолжать проходить физиотерапевтические процедуры, чтобы максимально быстро восстановиться после травмы связки голеностопного сустава.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.

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