"Анжи" хочет пройти лицензирование для участия в чемпионате ПФЛ

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Махачкалинский "Анжи" намерен пройти внештатную процедуру лицензирования для заявки на чемпионат Олимп - Профессиональной футбольной лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

Ранее начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил ТАСС, что "Анжи" отозвал апелляционную жалобу на решение РФС о невыдаче клубу лицензии для участия в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиге.

"Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию, необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон, - сказал Агарагимов. - Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было предоставить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ - это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше".

"Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту - план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня", - добавил он.

По итогам чемпионата премьер-лиги "Анжи" занял предпоследнее место. Лучшими результатами клуба является третье место в чемпионате России сезона-2012/13, выход в финал Кубка России (2001, 2013). "Анжи" дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы (2013, 2014).

По словам Агарагимова, "Анжи" рассчитывает на помощь и содействие в продолжении выступления в профессиональном футболе со стороны руководства РФС. "Лично Александр Валерьевич Дюков (президент РФС - прим. ТАСС) проявил заинтересованность в сохранении "Анжи", а значит мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба. В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя таким образом от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами", - подчеркнул он.