Семеня в Федеральном суде Швейцарии оспорит решение CAS отклонить ее апелляцию к IAAF

ТАСС, 29 мая. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу нового правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Соответствующее заявление в своем Twitter опубликовал журналист Би-би-си Дэн Роан.

"Я женщина и атлет мирового класса. IAAF не сможет заставить меня перестать быть тем, кто я есть", - сказала Семеня, комментируя решение подать апелляцию.