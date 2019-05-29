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Семеня в Федеральном суде Швейцарии оспорит решение CAS отклонить ее апелляцию к IAAF

Согласно новым правилам, для участия в состязаниях необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр

ТАСС, 29 мая. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу нового правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Соответствующее заявление в своем Twitter опубликовал журналист Би-би-си Дэн Роан.

"Я женщина и атлет мирового класса. IAAF не сможет заставить меня перестать быть тем, кто я есть", - сказала Семеня, комментируя решение подать апелляцию.

IAAF опубликовала новые правила в апреле 2018 года. Для того, чтобы принять участие в состязаниях, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр.

Семеня, выигравшая две Олимпиады (2012, 2016) в беге на 800 м, в июне 2018 года решила опротестовать данное правило в CAS, после чего IAAF перенесла вступление в силу нового регламента на весну 2019 года, однако суд 1 мая отклонил ее апелляцию. 28-летняя Семеня с рождения имеет повышенный уровень тестостерона.

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