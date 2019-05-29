Семеня в Федеральном суде Швейцарии оспорит решение CAS отклонить ее апелляцию к IAAF

ТАСС, 29 мая. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу нового правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Соответствующее заявление в своем Twitter опубликовал журналист Би-би-си Дэн Роан.
"Я женщина и атлет мирового класса. IAAF не сможет заставить меня перестать быть тем, кто я есть", - сказала Семеня, комментируя решение подать апелляцию.
Breaking: Caster Semenya has filed an appeal to the Federal Supreme Court of Switzerland challenging the recent ruling against her by CAS in favour of the IAAF which “condones their requirements for unnecessary and unwanted hormonal drug interventions on female athletes” pic.twitter.com/OcHkG4H5ao— Dan Roan (@danroan) 29 мая 2019 г.
IAAF опубликовала новые правила в апреле 2018 года. Для того, чтобы принять участие в состязаниях, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр.
Семеня, выигравшая две Олимпиады (2012, 2016) в беге на 800 м, в июне 2018 года решила опротестовать данное правило в CAS, после чего IAAF перенесла вступление в силу нового регламента на весну 2019 года, однако суд 1 мая отклонил ее апелляцию. 28-летняя Семеня с рождения имеет повышенный уровень тестостерона.