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Единая лига ВТБ

Моня: баскетболисты "Химок" могут на равных противостоять ЦСКА

"Химки" и ЦСКА сыграют в финале Единой лиги ВТБ по баскетболу сезона-2018/19
Баскетболист "Химок" Сергей Моня Михаил Александров/ТАСС
Описание
Баскетболист "Химок" Сергей Моня
© Михаил Александров/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" могут на равных противостоять ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ. Об этом журналистам заявил игрок подмосковной команды Сергей Моня.

Ранее в среду "Химки" переиграли казанский УНИКС в полуфинальной серии и вышли в финал Единой лиги ВТБ. Четвертая встреча серии завершилась с счетом 92:91 в пользу подмосковной команды. "Химки" выиграли серию со счетом 3-1.

В финале подопечные Римаса Куртинайтиса сыграют с ЦСКА, который ранее переиграл петербургский "Зенит".

"Нам необходимо отдохнуть и восстановиться. ЦСКА - победитель Евролиги, у них преимущество. Но если мы будем играть собранно, слаженно, то сможем противостоять ЦСКА, но уже важно, что мы вышли в финал", - сказал Моня.

Первая игра финальной серии пройдет 5 июня на домашней арене ЦСКА.

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