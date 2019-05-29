Моня: баскетболисты "Химок" могут на равных противостоять ЦСКА

ХИМКИ /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" могут на равных противостоять ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ. Об этом журналистам заявил игрок подмосковной команды Сергей Моня.

Ранее в среду "Химки" переиграли казанский УНИКС в полуфинальной серии и вышли в финал Единой лиги ВТБ. Четвертая встреча серии завершилась с счетом 92:91 в пользу подмосковной команды. "Химки" выиграли серию со счетом 3-1.

В финале подопечные Римаса Куртинайтиса сыграют с ЦСКА, который ранее переиграл петербургский "Зенит".

"Нам необходимо отдохнуть и восстановиться. ЦСКА - победитель Евролиги, у них преимущество. Но если мы будем играть собранно, слаженно, то сможем противостоять ЦСКА, но уже важно, что мы вышли в финал", - сказал Моня.

Первая игра финальной серии пройдет 5 июня на домашней арене ЦСКА.