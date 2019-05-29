Фестиваль студенческого спорта открылся в Деревне Универсиады в Казани

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Открытие Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Наш выбор - спорт" состоялось в среду на площадке кампуса Деревни Универсиады в Казани.

"Для нас большая честь, для Республики Татарстан, принимать подобного рода форум, тем более впервые", - сказал на церемонии открытия министр спорта региона Владимир Леонов. Он пожелал участникам праздника спортивного драйва, настоящего общения и побед.

Как сообщила журналистам заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, Татарстан "по общепринятой мировой оценке сегодня самый спортивный регион", который готов принимать на своих аренах всех желающих. "Поэтому в небольшой конкурсной борьбе город Казань, очень спортивный, молодежный, получил право проведения фестиваля "Наш выбор - спорт", - сказала она.

С 29 мая по 2 июня в Казани проходит финал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России в рамках фестиваля "Наш выбор - спорт". В нем принимают участие более 1,6 тыс. человек со всей страны. Финалисты в течение трех дней будут соревноваться в пяти основных дисциплинах: футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис и шахматы, а также в промо-турнирах по гребле-индор и русской лапте.

Также в рамках фестиваля пройдет финальный этап образовательного проекта "АССК.pro", в котором студенты со всей страны на протяжении двух месяцев обучались в режиме онлайн спортивному менеджменту, маркетингу, организации мероприятий и пиару у лучших отраслевых специалистов федерального уровня.

АССК России была создана в 2013 году. Она является официальной общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.