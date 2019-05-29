Без сенсации. Баскетболисты "Химок" и ЦСКА вновь сыграют в финале Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли казанский УНИКС со счетом 92:91 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в финал турнира, в котором в шестой раз в истории разыграют титул чемпиона с ЦСКА.

ЦСКА в своем полуфинале в трех матчах победил петербургский "Зенит". Кроме того, "Химки" завоевали путевку в розыгрыш Евролиги сезона-2019/20, куда уже пробился ЦСКА благодаря специальному приглашению организаторов. ЦСКА в сезоне-2018/19 выиграл Евролигу, победив в решающем матче "Финала четырех" турецкий "Анадолу Эфес".

Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис после победы в полуфинале заявил, что баскетболисты "Химок" будут бороться в финале за победу, несмотря на преимущество ЦСКА.

"Мы должны попробовать [победить], пусть ЦСКА и чемпион Евролиги, это суперкоманда, - сказал Куртинайтис. - Но мы должны бороться, а если ты не попробовал - это преступление. Главное - нужно убедить команду и игроков, что мы находимся на том же уровне".

"Это будет больше борьба нервов, кто выдержит напряжение. Финал не будет легким", - добавил специалист.

В свою очередь, лидер "Химок" Алексей Швед, признанный самым ценным игроком регулярного чемпионата, отметил, что команде хватит сил на финальную серию. "Нам должно хватить сил. Что нужно для победы над ЦСКА? Нужно просто восстановиться", - сказал Швед.

Противостояние

ЦСКА и "Химки" в шестой раз за 11 сезонов сыграют в финале Единой лиги ВТБ, впервые в решающем противостоянии клубы встретились в промокубке Единой лиги ВТБ, который прошел в 2008 году. В четырех из пяти финалах с участием этих команд сильнее были армейцы (2008, 2014/15, 2016/17, 2017/18), в сезоне-2010/11 победа досталась "Химкам". Всего на счету ЦСКА девять побед в 10 сезонах Единой лиги ВТБ, включая триумф в промокубке.

Первый матч финальной серии пройдет 5 июня в Москве на домашнем паркете армейцев.