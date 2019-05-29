"Челси" стал победителем Лиги Европы

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию. Встреча прошла в Баку на стадионе "Олимпийский".

В составе победителей забитыми мячами отметились Оливье Жиру (49-я минута), Педро Родригес (60) и Эден Азар (65, с пенальти, 72), у проигравших отличился Алекс Ивоби (69). Азар, оформивший дубль и отдавший одну голевую передачу, был признан лучшим футболистом матча. Жиру с 11 голами стал лучшим бомбардиром турнира, с 2012 по 2018 год он был игроком "Арсенала". Педро стал первым футболистом в истории, который забивал в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА.

В матче не принимал участия армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян. "Арсенал" принял решение не заявлять 30-летнего футболиста на финальный матч Лиги Европы из-за конфликта в Нагорно-Карабахской автономной области между Арменией и Азербайджаном. При этом УЕФА заявлял, что обеспечит безопасность Мхитаряну, поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан. Однако руководство "Арсенала" посчитало, что все еще остается существенный риск возникновения проблем, так как любая ситуация, которая может коснуться Мхитаряна в отеле или во время поездок по городу, отразится и на остальной команде.

Свой последний матч в карьере провел чешский вратарь "Арсенала" Петр Чех. В январе голкипер, которому 20 мая исполнилось 37 лет, объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона-2018/19. С 2004 по 2015 год он выступал за "Челси", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, в качестве игрока "Арсенала" он дважды выиграл Суперкубок Англии и один раз - Кубок Англии. В составе сборной Чехии Петр Чех стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года, кроме того, он выступал за чешские клубы "Хмел" и "Спарта", а также французский "Ренн".

Вторая победа "Челси" в Лиге Европы

"Челси" во второй раз стал победителем Лиги Европы. Предыдущая победа была добыта в сезоне-2012/13, когда в финале лондонцы обыграли португальскую "Бенфику" (2:1). "Арсенал", также как и "Челси", во второй раз играл в финале турнира, в сезоне-1999/00 (до сезона-2009/10 турнир назывался Кубок УЕФА) команда уступила турецкому "Галатасараю" (0:0, по пенальти - 1:4). Из еврокубков "Челси" выигрывал Лигу чемпионов (2011/12), Кубок обладателей кубков (1970/71, 1997/98), а также Суперкубок УЕФА (1998).

Две английские команды во второй раз в истории встретились в финале турнира, в первый раз это произошло в сезоне-1971/72, тогда "Тоттенхэм" в решающем противостоянии по сумме двух матчей обыграл "Вулверхэмптон" (2:1, 1:1). Всего в истории соревнований, без учета Кубка ярмарок, который является предшественником Кубка УЕФА, но не признается Союзом европейских футбольных ассоциаций, было 10 финалов с участием двух команд из одной страны. В предыдущий раз подобное случилось в сезоне-2011/12, когда в финале встретились испанские "Атлетико" и "Атлетик" (3:0). Кроме того, впервые в истории в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы вышли четыре команды из одной страны. 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Наставник "Челси" итальянец Маурицио Сарри, которому в январе исполнилось 60 лет, завоевал свой первый трофей в тренерской карьере. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери является трехкратным победителем Лиги Европы в качестве главного тренера, в период с 2014 по 2016 год он приводил к победе в турнире испанскую "Севилью". По числу побед в турнире испанский специалист, который с июня по ноябрь 2012 года возглавлял московский "Спартак", делит первое место с итальянцем Джованни Трапаттони, трижды выигрывавшим трофей в качестве главного тренера миланского "Интера" и туринского "Ювентуса".

Английский клуб в девятый раз стал победителем турнира, по этому показателю английские команды сравнялись с итальянскими. Больше побед имеют только испанские клубы (11). Впервые финал Лиги Европы завершился со счетом 4:1, во второй раз подряд победитель финальной встречи одержал крупную победу, в прошлом году испанский "Атлетико" обыграл французский "Марсель" со счетом 3:0. Кроме того, впервые в финале Лиги Европы было забито пять голов в одном тайме.