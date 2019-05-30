"Сент-Луис" одержал первую победу в истории финалов плей-офф НХЛ, обыграв "Бостон"

ТАСС, 30 мая. "Бостон" дома уступил в овертайме "Сент-Луису" со счетом 2:3 во втором матче решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победа стала для команды гостей первой в истории ее участий в финалах розыгрыша Кубка Стэнли.

Хозяева открыли счет во встрече - шайбу забросил Чарли Койл (5-я минута). "Сент-Луис" отыгрался в середине стартового периода усилиями Роберта Бортуццо (10), однако уже через 40 секунд "Бостон" вновь вышел вперед, голом отметился Юаким Нордстрём (11). Чуть позже российский форвард гостей Владимир Тарасенко (15) сравнял счет, забросив 10-ю шайбу в текущем плей-офф. Победный гол себе в актив записал защитник "Сент-Луиса" Карл Гуннарссон (64 ОТ).