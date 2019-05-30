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СМИ: футбольный клуб "Реал" заинтересован в приобретении капитана "Аякса" Де Лигта

Молодого голландского защитника рассматривают на место Серхио Рамоса, который изъявил желание покинуть испанскую команду
Маттейс де Лигт AP Photo/Peter Dejong
Описание
Маттейс де Лигт
© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 30 мая. Испанский футбольный клуб "Реал" рассматривает возможность перехода защитника и капитана голландского "Аякса" Маттейса де Лигта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство "Реала" рассматривает 19-летнего Де Лигта на место капитана мадридского клуба - Серхио Рамоса. Испанец ранее выразил желание покинуть команду.

В нынешнем сезоне Де Лигт провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба. В общей сложности за основную команду "Аякса" он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба Де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).

"Аякс" в текущем сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Тоттенхэму" по сумме двух игр (1:0, 2:3). Самым молодым капитаном в истории полуфиналов турнира стал Де Лигт.

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