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НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли против "Бостона" россиянин отметился заброшенной шайбой
Владимир Тарасенко AP Photo/Nick Wass
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 30 мая. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

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В ночь на четверг "Сент-Луис" в гостях обыграл "Бостон" (3:2 ОТ) и сравнял счет финальной серии плей-офф НХЛ (1-1). Тарасенко отметился заброшенной шайбой, набрав очки в восьмом матче подряд. Всего на его счету 15 очков (10 шайб + 5 передач) в текущем плей-офф.

Первой звездой дня стал шведский защитник "Сент-Луиса" Карл Гуннарссон, забросивший победную шайбу в овертайме. Также в его активе результативная передача.

Третьей звездой дня стал канадский защитник "Сент-Луиса" Роберт Бортуццо, на счету которого одна заброшенная шайба.

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