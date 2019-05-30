Сафонов вошел в символическую сборную Лиги Европы среди игроков не старше 21 года

ТАСС, 30 мая. Голкипер российского футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов вошел в символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19 среди игроков не старше 21 года по версии компании Football Talent Scout . Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Баку не покорился Эмери. "Арсенал" уступил "Челси" в финале Лиги Европы

На эту тему

В Лиге Европы 20-летний Сафонов провел пять матчей, в которых пропустил шесть мячей.

Также в символическую сборную вошли защитники Виталий Миколенко (киевское "Динамо", Украина), Жюль Кюнде ("Бордо", Франция), Эван Н'Дика ("Айнтрахт", Германия), Мерт Мюлдюр ("Рапид", Австрия), полузащитники Маттео Гендузи ("Арсенал", Англия), Ханнес Вольф ("Ред Булл", Австрия), Каллум Хадсон-Одои ("Челси", Англия), нападающие Исмаил Сарр ("Ренн", Франция), Жоау Феликс ("Бенфика", Португалия) и Патрик Кутроне ("Милан", Италия).

Сафонов начал выступать за "Краснодар" в 2018 году. В завершившемся сезоне голкипер провел за команду 37 игр в разных турнирах, в которых пропустил 36 мячей.

"Краснодар" завершил сезон на третьем месте в чемпионате России, что дает клубу право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.