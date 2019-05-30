Форвард "Торонто" Ануноби может сыграть в первом матче финала плей-офф НБА

ТАСС, 30 мая. Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" О Джи Ануноби может принять участие в первом матче финальной серии против "Голден Стэйт". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Ануноби еще не провел ни одной встречи в текущем плей-офф из-за операции по удалению аппендицита, перенесенной незадолго до старта матчей навылет.

Отмечается, что 21-летний баскетболист вернется в команду 30 мая. Таким образом, он сможет выйти на площадку раньше положенного срока. Ранее главный тренер "Торонто" Ник Нерс говорил о том, баскетболист не сможет сыграть до четвертого матча финальной серии, который пройдет 7 июня.

Ануноби провел в нынешнем сезоне 67 матчей, в которых набирал в среднем за игру по 7 очков, совершал 2,9 подбора и отдавая 0,7 передачи.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА состоится 31 мая на домашнем паркете "Торонто".