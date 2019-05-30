УЕФА опубликовал список квалифицировавшихся в групповой этап ЛЧ и ЛЕ сезона-2019/20 клубов

ТАСС, 30 мая. Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) опубликовал список клубов, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В групповой этап Лиги чемпионов прошли испанские клубы "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия", английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм", турецкий "Галатасарай", бельгийский "Гент", португальская "Бенфика", австрийский "Зальцбург", российские "Зенит" и "Локомотив", французские ПСЖ, "Лион" и "Лилль", немецкие "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг" и "Байер". Российский "Краснодар" начнет борьбу за попадание в групповой этап турнира с третьего квалификационного раунда. Всего в групповом раунде примут участие 32 команды.

На групповом этапе Лиги Европы выступят итальянские "Лацио" и "Милан", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Хетафе" и "Севилья", немецкие "Боруссия" (Мёнхенгладбах) и "Вольфсбург", французские "Ренн" и "Сент-Этьен", российский ЦСКА, португальский "Спортинг", украинская "Александрия", бельгийский "Мехелен", турецкий "Бешикташ", австрийский "Вольфсберг" и швейцарский "Лугано". Также в Лиге Европы примут участие московский "Спартак" и тульский "Арсенал". "Спартак" примет участие в третьем раунде квалификационного отбора турнира, "Арсенал" - в третьем. Всего в групповом этапе Лиги Европы примут участие 48 команд.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде 1 июня. За победу сразятся английские клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".