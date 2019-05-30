Участники "Ралли мира" сделали остановку в Сан-Марино

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Колонна с участниками международного автопробега "Ралли мира - 2019" совершила остановку в Сан-Марино. Об этом сообщается в релизе, который оказался в распоряжении ТАСС.

Международный марафон "Ралли мира" - ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Финиш автопробега состоится 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке форума. "Ралли мира" проходит в третий раз, если в 2017 и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, то в этот раз на старт вышли электромобили.

Участников "Ралли мира - 2019" встретил министр по территории, охране окружающей среды и туризму республики Сан-Марино Аугусто Микелотти. "Ралли мира" - это потрясающая идея, это даже не гонка, это настоящее путешествие в будущее, машины автопробега автономны и экологичны. У туризма есть много сторон, мы, в свою очередь, хотим показать, что Сан-Марино поддерживает инновации в сфере экологии. Автомобили пересекают всю Европу, чтобы в конечном итоге приехать в Россию, это несомненно имеет важное значение", - сказал Микелотти.

"Пару месяцев назад дружба между нашими странами началась с визита главы МИД России Сергея Лаврова. Мы очень ценим наши договоренности по расширению финансового и экономического сотрудничества, а также связей в области сельского хозяйства и туризма", - добавил Микелотти.

В ходе международного автопробега "Ралли мира - 2019" планируется подписать меморандум о сотрудничестве между ИЦ "Сколково" и холдинговой компанией Open Planet Technologies, мероприятие пройдет в рамках деловой программы ПМЭФ. Стороны в присутствии официального представителя республики зафиксируют свои договоренности о проведении в Сан-Марино мероприятий, связанных с IT-технологиями, экологией и инновационными проектами.

Организаторами "Ралли мира - 2019" выступают президент благотворительного фонда "Будущее Родины" Кюри Усманов и фонд принца Монако Альбера II.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.