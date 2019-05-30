Международная академия тренеров "Футбол для дружбы" начнет свою работу в июне

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Международная академия "Футбол для дружбы", в которой будут в онлайн-режиме обучаться тренеры, начнет свою работу в июне. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

30 мая в одном из центральных отелей Мадрида начал свою работу международный форум "Футбол для дружбы". В рамках форума прошла пресс-конференция с участием Зубкова, чемпиона мира 2002 года бразильца Роберто Карлоса и юной участницы программы из Индии Ананьи Камбодж.

"Футбольные тренеры из более чем 50 стран, тренеры детских футбольных команд со всего мира пополнят [в четверг в Мадриде] свои знания и профессиональные навыки, - отметил Зубков. - Программа форума ляжет в основу международной академии "Футбол для дружбы" для тренеров, которая будет запущена уже в июне этого года. Академия - это уникальная бесплатная образовательная онлайн-платформа, доступная на десяти языках. Мы рассчитываем, что до конца года более 4000 детских футбольных тренеров из разных стран пройдут обучение и получат сертификаты академии".

"За семь лет "Футбол для дружбы" достиг впечатляющих результатов: более 6000 мальчиков и девочек из 211 стран и регионов стали участниками программы, и более пяти миллионов человек в мире носят ее символ - браслет дружбы", - подчеркнул Зубков.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ее участники - юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события "Футбола для дружбы" в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип "Футбола для дружбы" - объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.

Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более шести тысяч участников и приобрела свыше пяти миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.