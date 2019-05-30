"Чайка" получила лицензию РФС для участия в Олимп-ФНЛ в сезоне-2019/20

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Клуб "Чайка" (Ростовская область) успешно прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС) второго уровня, которая позволяет участвовать в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2019/20. Об этом в четверг ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Аврамко.

24 мая "Чайка" завоевала право участвовать в Олимп - ФНЛ в сезоне-2019/20, досрочно выиграв чемпионат Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг". 17 мая клуб из Ростовской области получил отказ в выдаче лицензии РФС второго уровня из-за невыполнения обязательных критериев.

"Решение с отказом в лицензии было отменено. Лицензию выдали", - сказал Аврменков.

13 мая после встречи "Чайки" и новороссийского "Черноморца", которая завершилась победой "Чайки" со счетом 3:1, генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" "перебили" сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца", в итоге матч закончился победой "Чайки", которая забила два безответных гола во втором тайме. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 15 мая заявил, что у организации есть основания полагать, что матч между "Чайкой" и "Черноморцем" носил неспортивный характер, РФС обратился в МВД с просьбой расследовать данный случай, в "Чайке" назвали данное решение верным и выразили готовность оказывать поддержку в данном расследовании.

Футбольный клуб "Чайка" был создан в 1997 году. Команда ни разу не пробивалась в первый дивизион чемпионата страны, наивысшим достижением клуба из Ростовской области являются бронзовые награды ПФЛ зоны "Юг" (2017/18), а также выход в 1/16 финала Олимп - Кубка России в минувшем сезоне.