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Европейские игры-2019

Велогонщицы Войнова и Шмелева выступят в составе сборной России на Европейских играх

Соревнования по велоспорту на треке пройдут на Играх с 27 по 30 июня
Анастасия Войнова EPA/SEAN DEMPSEY
Описание
Анастасия Войнова
© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выступят в составе национальной команды на Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.

"Мы еще формируем состав, он будет точно известен в начале июня. Точно выступят Войнова и Шмелева", - сказал Ковпанец.

Войнова является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном спринте, четырехкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Шмелева также выиграла серебро в командном спринте на ОИ-2016, кроме того, в ее активе четыре золотые награды чемпионатов мира и семь - чемпионатов Европы.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования по велоспорту на треке пройдут с 27 по 30 июня.

Теги
Европейские игры-2019
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