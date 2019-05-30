Велогонщицы Войнова и Шмелева выступят в составе сборной России на Европейских играх

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выступят в составе национальной команды на Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.

"Мы еще формируем состав, он будет точно известен в начале июня. Точно выступят Войнова и Шмелева", - сказал Ковпанец.

Войнова является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном спринте, четырехкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Шмелева также выиграла серебро в командном спринте на ОИ-2016, кроме того, в ее активе четыре золотые награды чемпионатов мира и семь - чемпионатов Европы.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования по велоспорту на треке пройдут с 27 по 30 июня.