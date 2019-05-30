Глеб: вратарь ФК "Арсенал" Чех не заслуживал поражения в финале Лиги Европы

"Честно говоря, счет мог бы быть и 7:4, и 8:4, - сказал Глеб. - У "Челси" [помимо забитых мячей] были еще хорошие голевые моменты, "Арсенал" мог забить еще минимум два мяча, но реализация была слабовата - не попадали, вообще, счет по игре. "Челси" проявил характер и показал командную игру - действовали от обороны, когда забили третий и четвертый мячи, появилась уверенность и стало больше получаться - были хорошие выходы из обороны, проводили отличные контратаки. "Челси" смотрелся более зрелищно, а "Арсенал", честно говоря, выглядел бесхарактерно; пока счет был 0:0, вроде бы контролировали игру, но без голевых моментов".

Бывший полузащитник "Арсенала" отметил, что голкипер "Арсенала" 37-летний Петр Чех, для которого эта игра стала последней в карьере, не заслуживал такого результата. "Как он ни старался, партнеры по команде особо не помогли ему, он выручал, делал все возможное и даже больше. Очень жаль, что последняя игра в его карьере сложилась так. Мне кажется, это очень тяжело психологически - он, конечно, держался спокойно, но я представляю, что он чувствовал", - отметил белорусский футболист.

"Как мне кажется, "Арсеналу" нужно усиливать состав, потому что нет игроков, которые вели бы команду за собой. Она плывет по течению. Получается - хорошо, не получается - она сыплется", - резюмировал Глеб.