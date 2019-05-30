Роберто Карлос: опыт игры в финале ЛЧ поможет "Ливерпулю" в матче с "Тоттенхэмом"

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" будет иметь преимущество над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов за счет того, что в прошлом сезоне клуб играл в решающем матче турнира. Такое мнение журналистам высказал трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского "Реала" Роберто Карлос.

В сезоне-2017/18 "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Ливерпульский клуб является пятикратным победителем турнира, "Тоттенхэм" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.

"Я бы хотел видеть в финале мадридский "Реал", но это невозможно. У меня нет фаворита, - сказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. - "Тоттенхэм" проделал большую работу и заслужил право играть в финале. У "Ливерпуля" хорошая защита, есть опыт игры в финале Лиги чемпионов против "Реала" - это станет преимуществом команды".

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало игры - 22:00 мск.