Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку ФК "Анжи"

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Бывший капитан российского футбольного клуба "Анжи", трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского "Реала" Роберто Карлос не готов оказать финансовую поддержку команде из Махачкалы, которая после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) рискует лишиться профессионального статуса. Об этом 46-летний бразилец рассказал в разговоре с журналистами.

Бразильский защитник выступал за "Анжи" с 2011 по 2012 год, проведя в составе команды из Махачкалы 28 матчей и забив пять мячей.

"Мне очень жаль этот клуб. Скорее всего, он исчезнет, но я желаю, чтобы "Анжи" поскорее вернулся. Я хотел бы помочь этому клубу, но о финансовой поддержке речи идти не может", - сказал Карлос.

На протяжении всего сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы. В завершившемся 26 мая чемпионате России "Анжи" занял 15-е место и вылетел в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе российского футбола. По словам генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова, команда хочет пройти лицензирование для участия в чемпионате Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).