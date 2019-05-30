Теннисистка Потапова снялась с парного турнира Roland Garros

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с парного турнира Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы. Об этом в четверг сообщила спортсменка в своем аккаунте в Instagram.

Потапова и украинка Даяна Ястремская в матче первого круга должны были сыграть против представительницы Люксембурга Мэнди Минелли и Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

"К сожалению я вынуждена сняться с парных соревнований Открытого чемпионата Франции из-за травмы. Это была незабываемая неделя для меня. Спасибо всем, кто поддерживал. Увидимся в 2020 году", - написала 18-летняя спортсменка.

В одиночном разряде турнира Потапова проиграла в матче второго круга чешке Маркете Вондроушовой. Потапова впервые принимала участие в Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде. До этого ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в 2019 году, где она уступила американке Мэдисон Киз (3:6, 4:6). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разрядке она занимает 81-ю строчку, в парном - 96-е место.

Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд составляет €42,66 млн. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.