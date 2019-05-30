Бывший глава Конфедерации футбола Океании признан виновным в присвоении средств ФИФА

ТАСС, 30 мая. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) признала бывшего генерального секретаря Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывшего члена постоянного комитета ФИФА Тая Николаса виновным в незаконном присвоении средств ФИФА, коррупции и нарушении кодекса этики организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ФИФА.

В заявлении отмечается, что расследование касалось незаконного присвоения средств ФИФА, выделенных OFC в период с 2014 по 2017 год, а также принимаемых или предлагаемых нескольким футбольным чиновникам и другим лицам подарков.

Судебная палата установила, что Николас нарушил кодекс этики ФИФА по статьям "Подкуп и коррупция", "Предложение и получение подарков" и наложила санкции, подразумевающие запрет на административную, спортивную и любую другую деятельность в сфере национального и международного футбола на восемь лет. Помимо этого, Николас должен выплатить штраф в размере $50 000.

Решение об отстранении Николаса от должностей вступает в силу с 30 мая.