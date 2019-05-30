СМИ: футболист "Реала" Рамос может перейти в китайский клуб из-за долгов

ТАСС, 30 мая. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос может покинуть команду и перейти в один из китайских клубов из-за финансовых проблем. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Sport.es.

Рамос перешел в "Реал" в 2005 году, он стал капитаном в 2015 году. Действующее соглашение 33-летнего защитника с испанским клубом рассчитано до июня 2021 года.

По информации издания, 33-летний футболист задумался над тем, чтобы расторгнуть контракт с испанской командой из-за долгов перед банком. Отмечается, что размер долга составляет €35 млн. Рамос потратил денежные средства на покупку земель на окраине Мадрида, на которых планировал построить дом, однако мэрия города не одобрила проект игрока. Защитник ведет переговоры о погашении долга, не исключается вариант, согласно которому Рамос вернет земли.

Ранее президент клуба Флорентино Перес сообщал, что Рамос попросил отпустить его на безвозмездной основе в один из китайских клубов.

Всего Рамос провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач. В составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трижды завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы.