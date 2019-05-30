Руководитель "Шелкового пути" Чагин хотел бы выступить в ралли 2019 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Руководитель "Шелкового пути" Владимир Чагин в этом году хотел бы принять участие в ралли в качестве пилота грузовика. Об этом он рассказал в четверг на пресс-конференции в Москве.

Чагин является семикратным победителем ралли "Дакар" в классе грузовиков.

"В этом году у нас новый маршрут, впервые он пройдет по территории Монголии - гостеприимной стране, с радушным населением. Мы рады, что мы познакомим участников с красивейшими природными ландшафтами наших стран", - сказал Чагин.

"У нас интереснейшая трасса. Когда смотрю на нее, то вспоминаю время, когда был пилотом, потому что хочется вспомнить былое и промчаться по этим красивейшим ландшафтам", - добавил он.

В этом году торжественная церемония старта ралли "Шелковый путь" запланирована на 6 июля в Иркутске. Далее пилоты проследуют по территории Иркутской области и Республики Бурятия к границе России с Монголией. Спецучастки также предусмотрены на территории Монголии и Китая с церемонией финиша в Дуньхуане 16 июля.