Сборная России по бадминтону заработала первые очки олимпийской квалификации

ТАСС, 30 мая. Российские бадминтонисты заработали первые очки олимпийской квалификации по итогам прошедшего в китайском Наньнине чемпионата мира среди смешанных команд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.

Всемирная федерация бадминтона (BWF) обновила рейтинг олимпийской квалификации, по итогам которой российская пара Владимир Иванов / Иван Созонов набрала 5204 очка, что стало первым вкладом в нынешний олимпийский отбор. Также 3154 очка заработал Владимир Мальков, выступающий в одиночном разряде.

"Учитывая то, что мы были посеяны на чемпионате мира с двумя будущими призерами этих соревнований, выступление получилось достаточно хорошим, - сказала главный тренер сборной России Клавдия Майорова. - Мы решили ряд поставленных задач, вошли в мировую десятку".

Специалист также добавила, что в основном российские спортсмены внесли хороший вклад в олимпийский отбор. "Что касается рейтинговых очков, то больше всех получают участники с высокой рейтинговой позицией и обыгрывающие более высоко стоящих конкурентов. Поэтому Иванов и Созонов получили достаточно высокий результат, эквивалентный победе на рейтинговом турнире Мировой серии. Остальные заработали в соответствии со своим положением, результат успешный для всех игроков, кроме микстов, которые получили меньше необходимой нам планки".

Сборная России на чемпионате мира среди смешанных команд в группе 1A уступила командам Таиланда и Японии с одинаковым минимальным счетом 2-3. В обоих матчах очки российской команде принесли Мальков и пара Иванов / Созонов. Команду России на турнире также представляли Наталья Перминова (женский одиночный разряд), Родион Алимов и Алина Давлетова (микст), Екатерина Болотова и Давлетова (женский парный разряд).