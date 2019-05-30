Южнокорейские футболисты примут участие в юношеском турнире в КНДР

ТАСС, 30 мая. Южнокорейская команда примет участие в юношеском турнире по футболу в Пхеньяне. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

"Предстоящий турнир, который состоится 29 июня - 9 июля в Пхеньяне, может стать поводом для возобновления межкорейских обменов", - считает президент Межкорейской спортивной ассоциации Ким Кён Сон. По его словам, в борьбе за кубок сойдутся 12 сборных, в том числе из Узбекистана, Китая и Вьетнама. Также планируется, что в июле текущего года северокорейская сторона направит свою команду для участия в предстоящем женском футбольном соревновании в южнокорейском городе Коян.

Встречи спортсменов Южной Кореи и КНДР в этом году не ограничатся только турнирами футболистов. "Мы также договорились с северокорейской стороной о проведении совместных соревнований по гольфу и боксу. К примеру, наша ассоциация окажет поддержку в проведении международного женского молодежного чемпионата по гольфу, который также состоится в Пхеньяне во второй половине года", - подчеркнул Ким Кён Сон.

По мнению президента ассоциации, примером плодотворного сотрудничества двух стран могут служить Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане, после которых состоялся американо-северокорейский саммит. "Таким образом, развитие регулярных спортивных обменов может стать залогом прочных добрососедских отношений", - заключил Ким Кён Сон.

В последний раз команды КНДР и Южной Кореи встречались на футбольном турнире, проходившем в октябре 2018 года в южнокорейских городах Чхунчхон и Инчжэ провинции Канвондо.