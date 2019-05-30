СМИ: Конте возглавит "Интер" и попросит руководство клуба продать футболиста Икарди

По информации источника, контракт с 49-летним итальянским специалистом будет рассчитан на три года, при этом зарплата Конте составит €9 млн в год без учета бонусов. Окончательному соглашению сторон мешает вопрос о месте в составе капитана команды Икарди. Конте не идет на компромисс и желает продать 26-летнего форварда, потому как считает, что футболист имеет неправильные нравственные ценности и может негативно влиять на атмосферу в команде.

16 февраля Икарди временно был лишен капитанской повязки из-за разногласий с клубом по условиям нового контракта, позднее игрок был выведен из состава, но затем нашел понимание с руководством и вернулся в команду. В минувшем сезоне аргентинец провел за "Интер" 37 матчей в разных турнирах, забив 17 голов и отдав пять голевых передач. В составе миланского клуба аргентинец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, также Икарди был признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2017/18. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €90 млн.

Конте возглавлял "Челси" с августа 2016 года, в сезоне-2017/18 лондонский клуб занял пятое место в национальном чемпионате, набрав 70 очков в 38 встречах, и не смог выйти в Лигу чемпионов. Вместе с английской командой итальянский специалист стал чемпионом Англии (2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). Ранее он работал в итальянских "Сиене", "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Ювентусе", а также в сборной Италии. Руководство "Челси" расторгло контракт с Конте в 2018 году, позднее специалист получил денежную компенсацию от "Челси".

В прошедшем сезоне чемпионата Италии "Интер" занял четвертое место, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.