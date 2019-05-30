Сын Валерия Харламова стал генеральным директором ХК "Торпедо"

ТАСС, 30 мая. Сын Валерия Харламова, Александр Харламов, избран на пост генерального директора нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Нижегородской области.

В четверг прошло заседание правления клуба. Предыдущий генеральный директор "Торпедо" Ян Голубовский подал заявление о досрочном расторжении контракта с клубом. Отмечается, что на пост генерального директора клуба из Нижнего Новгорода была выдвинута кандидатура Харламова, который ранее работал заместителем спортивного директора ЦСКА, его кандидатура была одобрена членами правления.

"Александр Валерьевич - представитель яркой спортивной семьи, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Валерий Харламов - настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру "Торпедо". Ему предстоит уделять большое внимание и развитию детско-юношеского спорта".

"Торпедо" в прошедшем сезоне КХЛ заняло седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграло казахстанскому "Барысу" в серии до четырех побед со счетом 3-4. В новом сезоне команда из-за отказа от участия в турнире братиславского "Слована" снова будет выступать в Западной конференции.