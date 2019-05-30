Колобков: саблистка Великая будет основной претенденткой на медали ОИ-2020

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская фехтовальщица Софья Великая быстро набрала форму и будет основной претенденткой на медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр спорта РФ Павел Колобков.

"Рад за Софью Великую, что она очень быстро вошла в форму, - сказал Колобков. - Она будет основным претендентом на медали чемпионата мира и Олимпийских игр. Она сочетает в себе общественную деятельность и успевает тренироваться".

Великая возобновила карьеру в 2017 году после перерыва, связанного с рождением ребенка.

Великая является чемпионкой Олимпиады-2016 и двукратным серебряным призером Игр, семикратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы.