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Колобков: саблистка Великая будет основной претенденткой на медали ОИ-2020

Олимпийская чемпионка 2016 года возобновила карьеру в 3017 году после перерыва, связанного с рождением ребенка
Софья Великая Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Софья Великая
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская фехтовальщица Софья Великая быстро набрала форму и будет основной претенденткой на медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр спорта РФ Павел Колобков.

"Рад за Софью Великую, что она очень быстро вошла в форму, - сказал Колобков. - Она будет основным претендентом на медали чемпионата мира и Олимпийских игр. Она сочетает в себе общественную деятельность и успевает тренироваться".

Великая возобновила карьеру в 2017 году после перерыва, связанного с рождением ребенка.

Великая является чемпионкой Олимпиады-2016 и двукратным серебряным призером Игр, семикратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы.

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