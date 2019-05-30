Артемьев: задачей сборной России по регби является попадание в число лучших команд мира

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Задача показать себя всему миру, а впоследствии войти в число лучших команд стоит перед сборной России по регби. Об этом заявил ТАСС в четверг перед церемонией открытия игрового зала на территории стадиона клуба "Слава" председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.
Сборная России во второй раз в истории примет участие в Кубке мира.
"Главный тренер нашей национальной сборной Лин Джонс заблаговременно представил план по подготовке команды, он был утвержден, полностью профинансирован, все условия созданы. Сейчас они улетели в Аргентину на Кубок наций, будут своеобразные тест-матчи с командами хозяев, Уругвая и Намибии. Есть достаточно серьезный прогресс, команда боевита, задорна и может решать высокие задачи. Мы имеем гигантский исторический шанс показать себя всему миру, поскольку участвуем в матче открытия [Кубка мира] с японской командой, а сама процедура открытия привлекает огромное количество зрителей, ожидаем, что около трех миллиардов человек будет ее смотреть", - заявил Артемьев.
"Мы совсем недавно играли с Японией и чудом не выиграли эту встречу, хотя сборная Японии выше нас на восемь позиций. Мы очень горды качественной игрой нашей сборной - это, конечно, влияние тренерского штаба во главе с Лином Джонсом, пересмотр игроков определенных позиций, их вера в свои силы. Задачи на Кубке мира - обыграть сборные Японии и Самоа, а дальше искать свои шансы в игре с командой Шотландии и так далее. Прежде всего мы должны закрепиться и совершить переход из команд второго эшелона в когорту лучших сборных мира", - добавил он.
Кубок мира пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.