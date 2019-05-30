Артемьев: задачей сборной России по регби является попадание в число лучших команд мира

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Задача показать себя всему миру, а впоследствии войти в число лучших команд стоит перед сборной России по регби. Об этом заявил ТАСС в четверг перед церемонией открытия игрового зала на территории стадиона клуба "Слава" председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

"Главный тренер нашей национальной сборной Лин Джонс заблаговременно представил план по подготовке команды, он был утвержден, полностью профинансирован, все условия созданы. Сейчас они улетели в Аргентину на Кубок наций, будут своеобразные тест-матчи с командами хозяев, Уругвая и Намибии. Есть достаточно серьезный прогресс, команда боевита, задорна и может решать высокие задачи. Мы имеем гигантский исторический шанс показать себя всему миру, поскольку участвуем в матче открытия [Кубка мира] с японской командой, а сама процедура открытия привлекает огромное количество зрителей, ожидаем, что около трех миллиардов человек будет ее смотреть", - заявил Артемьев.

"Мы совсем недавно играли с Японией и чудом не выиграли эту встречу, хотя сборная Японии выше нас на восемь позиций. Мы очень горды качественной игрой нашей сборной - это, конечно, влияние тренерского штаба во главе с Лином Джонсом, пересмотр игроков определенных позиций, их вера в свои силы. Задачи на Кубке мира - обыграть сборные Японии и Самоа, а дальше искать свои шансы в игре с командой Шотландии и так далее. Прежде всего мы должны закрепиться и совершить переход из команд второго эшелона в когорту лучших сборных мира", - добавил он.

Кубок мира пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.