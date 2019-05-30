ЦСКА получил золотые медали и кубок чемпиона России по хоккею

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Хоккеисты, тренерский штаб и персонал московского ЦСКА награждены золотыми медалями и кубком чемпиона России. Церемония вручения наград и чествования клуба проходит на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Владимир Лутченко передали кубок президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу и главному тренеру армейцев Игорю Никитину.

"Для меня большая честь от имени Федерации хоккея России, от имени миллионов болельщиков и ветеранов ЦСКА вручить этот кубок. ЦСКА в этом году достойно стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Это заслуга руководства, тренерского и попечительского совета, ну и конечно, игроков. Надеемся, что на следующий год ЦСКА даст больше кандидатов в сборную и она порадует нас золотыми медалями", - сказал Третьяк.

ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии плей-офф переиграв омский "Авангард" со счетом 4-0. С момента образования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (2008 год) звание чемпиона России присваивается лучшей российской команде по итогам плей-офф. Серебряные медали завоевал "Авангард", бронзовые - СКА из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2014/15 чемпион России и все медалисты определялись по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Тогда победителем стал также ЦСКА. Помимо двух побед в чемпионате России, на счету армейцев два вторых места и одно третье.

Наибольшее количество побед в чемпионатах России на счету московского "Динамо" (6), по пять раз обладателями золотых наград становились магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс". Медали первенства чаще всех завоевывал "Металлург" (14).