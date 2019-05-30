"Чеховские медведи" победили "Спартак" во второй игре финала чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подмосковный гандбольный клуб "Чеховские медведи" во втором овертайме одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 32:31 во втором матче финальной серии чемпионата России по гандболу. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стал левый полусредний "Чеховских медведей" Дмитрий Санталов, забросивший 11 мячей. В составе "Спартака" больше всех мячей забросил левый полусредний Александр Деревень - 7.

"Чеховские медведи" сравняли счет в серии до двух побед - 1-1. В первом матче "Спартак" на выезде обыграл подмосковный клуб со счетом 27:26. Финальная встреча пройдет 31 мая в Москве.

"Чеховские медведи" 17 раз подряд становились чемпионами России. Клуб был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА. С сезона-2001/02 команда неизменно становилась победителем национального первенства.

"Спартак" был создан в августе 2017 года, команда проводит второй сезон в чемпионате России. В предыдущем сезоне "Спартак" занял второе место, в финале уступив "Чеховским медведям" со счетом 0-2.