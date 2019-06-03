Толстяк с лицом ребенка. Кто отправил в нокаут непобедимого Джошуа

Британец Энтони Джошуа в ночь на воскресенье потерпел сенсационное поражение техническим нокаутом от Энди Руиса, уступив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Джошуа подошел к первому бою после победы в сентябре 2018 года над россиянином Александром Поветкиным в ранге безоговорочного фаворита. На его счету было 22 победы и 21 нокаут, многие эксперты называли британца лучшим действующим тяжеловесом. Не зря популярный стриминговый сервис DAZN подписал с промоутером Джошуа Эдди Хирном контракт на рекордный $1 млрд за 32 боксерских вечера. И роль британского боксера в этой сделке достаточно велика — во многом из-за Джошуа DAZN согласился выплатить космическую по меркам бокса сумму. Выбор соперника Команда британца и весь боксерский мир рассматривали поединок с Руисом в качестве разминки на пути к супербою с непобедимым американцем Деонтеем Уайлдером (41 победа и одна ничья). Первоначально планировалось, что на ринг против британца в ночь на 2 июня выйдет другой соперник. Ожидалось, что Джошуа на лондонском "Уэмбли" встретится с соотечественником Диллианом Уайтом (24 победы, одно поражение), которого нокаутировал в декабре 2015 года. Но последний отказался от предложения из-за пониженного по сравнению с первым поединком гонорара ($6,3 млн).

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В итоге в январе было объявлено о подписании контракта на проведение боя с 30-летним непобедимым американцем Джарреллом Миллером (23 победы) в Нью-Йорке, первым для Джошуа за пределами Великобритании. Это событие установило рекорд предпродаж в истории боксерских вечеров в "Мэдисон-сквер-гарден". Но и этому бою не суждено было состояться. Об отмене организаторы объявляли за два месяца до мероприятия после сообщения о положительной допинг-пробе у Миллера. Промоутер на тот момент самого титулованного действующего тяжеловеса Эдди Хирн не стал отказываться от проведения боксерского вечера с участием чемпиона Олимпиады-2012, поскольку 17 тыс. билетов уже были проданы, из них 10 тыс. приобрели свои — британцы. По данным СМИ, Хирн в течение 24 часов провел переговоры с 16 потенциальными соперниками. Ожидалось, что новым оппонентом непобедимого Джошуа станет 40-летний кубинец Луис Ортис (31 победа, одно поражение), который впоследствии отказался от предложения из-за низкого, по его мнению, гонорара — $7 млн. Руис в конечном счете подписал контракт на бой с Джошуа за месяц до боксерского вечера, очень короткий срок для подготовки к поединку. По соглашению, гонорар мексиканца составил $7 млн, тогда как Джошуа — $25 млн. К этому поединку 29-летний мексиканец подошел с 32 победами и одним поражением. Он уже имел опыт выступления в титульном бою — в декабре 2016 года уступил новозеландцу Джозефу Паркеру вакантный титул чемпиона WBO. Но в основном мексиканец боролся за второсортные региональные чемпионские пояса. "Пропаганда нездорового питания" Руис воспринимался большинством экспертов в качестве "мешка для битья", и его слова на пресс-конференции о намерении победить никто всерьез не воспринимал, несмотря на неплохую статистику. Из-за лишнего веса латиноамериканец комично смотрелся на фоне атлетичного 198-сантиметрового Джошуа, ломая стереотипы о спортсменах в глазах обывателей. Он скорее ассоциировался с актером массовки из клипов Cypress Hill, нежели с претендентом на титул чемпиона мира по боксу. При росте 188 см вес мексиканца составил 121,5 кг, тогда как у Джошуа — 112,4 кг. Получается прямо как у Сергея Довлатова: "Живот выпирает, шея неразвитая, как утюг..." Глядя на телосложение соперника Джошуа и памятуя о ничтожных сроках его подготовки, невозможно было даже допустить попытку зарождения мысли о победе Руиса. А всех вольнодумцев автоматически причисляли к клиентам психиатрической клиники.

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На деле же с виду неказистый мексиканец оказался не так прост. "Джошуа недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал, — написал в Instagram чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев. — Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка — такого сложно было бояться, но он сотворил самую яркую сенсацию, что мы видели за последние годы". Джошуа быстро растерял преимущество, накопленное в стартовых двух раундах. К концу шестого британец, согласно оценкам судей, имел небольшой перевес — 57–56. В начале седьмого раунда он пропустил серию ударов и повалился на колено. Арбитр окончательно остановил бой через полминуты, когда британец вновь оказался на колене после серии ударов оппонента. Победа любителя над профессионалом — именно так можно было коротко описать происходящее на ринге. "Этот бой — какая-то пропаганда нездорового питания, конечно", — написал в Instagram глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский после завершения поединка. Судя по реакции Руиса после решения арбитра, мексиканец и сам не верил своему успеху. Сразу после остановки боя он запрыгал как ребенок, и лишь правила гравитации могли немного усмирить боксера, который стал первым представителем Мексики, ставшим чемпионом в супертяжелом весе по версиям ведущих четырех боксерских организаций, и вторым латиноамериканцем после пуэрториканца Джона Руиса. "Спасибо Богу за эту победу, без него это не было бы возможным, — сказал мексиканец после боя. — Мне сейчас так хорошо! Это то, о чем я мечтал так долго. Я тяжело работал, чтобы сделать это, а сегодня мои мечты стали реальностью". "Самое громкое разочарование всех времен" После боя в команде британского боксера царили непонимание происходящего и хаос. Отец Джошуа, к примеру, пытался выяснить отношение с Хирном — он был остановлен в последний момент своим сыном. "Я все еще шокирован, — сказал Хирн спустя несколько часов после боя. — Я был уверен, что бой будет вскоре остановлен, когда в третьем раунде Джошуа отправил Руиса в нокдаун, все-таки Энтони умеет добивать. Мы стали свидетелями самого громкого разочарования всех времен. Однако я не сомневаюсь, что Джошуа вернется более сильным и возьмет реванш".