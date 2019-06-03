Толстяк с лицом ребенка. Кто отправил в нокаут непобедимого Джошуа

Британец Энтони Джошуа в ночь на воскресенье потерпел сенсационное поражение техническим нокаутом от Энди Руиса, уступив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Джошуа подошел к первому бою после победы в сентябре 2018 года над россиянином Александром Поветкиным в ранге безоговорочного фаворита. На его счету было 22 победы и 21 нокаут, многие эксперты называли британца лучшим действующим тяжеловесом. Не зря популярный стриминговый сервис DAZN подписал с промоутером Джошуа Эдди Хирном контракт на рекордный $1 млрд за 32 боксерских вечера. И роль британского боксера в этой сделке достаточно велика — во многом из-за Джошуа DAZN согласился выплатить космическую по меркам бокса сумму.
Выбор соперника
Команда британца и весь боксерский мир рассматривали поединок с Руисом в качестве разминки на пути к супербою с непобедимым американцем Деонтеем Уайлдером (41 победа и одна ничья). Первоначально планировалось, что на ринг против британца в ночь на 2 июня выйдет другой соперник. Ожидалось, что Джошуа на лондонском "Уэмбли" встретится с соотечественником Диллианом Уайтом (24 победы, одно поражение), которого нокаутировал в декабре 2015 года. Но последний отказался от предложения из-за пониженного по сравнению с первым поединком гонорара ($6,3 млн).
В итоге в январе было объявлено о подписании контракта на проведение боя с 30-летним непобедимым американцем Джарреллом Миллером (23 победы) в Нью-Йорке, первым для Джошуа за пределами Великобритании. Это событие установило рекорд предпродаж в истории боксерских вечеров в "Мэдисон-сквер-гарден". Но и этому бою не суждено было состояться. Об отмене организаторы объявляли за два месяца до мероприятия после сообщения о положительной допинг-пробе у Миллера.
Промоутер на тот момент самого титулованного действующего тяжеловеса Эдди Хирн не стал отказываться от проведения боксерского вечера с участием чемпиона Олимпиады-2012, поскольку 17 тыс. билетов уже были проданы, из них 10 тыс. приобрели свои — британцы. По данным СМИ, Хирн в течение 24 часов провел переговоры с 16 потенциальными соперниками. Ожидалось, что новым оппонентом непобедимого Джошуа станет 40-летний кубинец Луис Ортис (31 победа, одно поражение), который впоследствии отказался от предложения из-за низкого, по его мнению, гонорара — $7 млн.
Руис в конечном счете подписал контракт на бой с Джошуа за месяц до боксерского вечера, очень короткий срок для подготовки к поединку. По соглашению, гонорар мексиканца составил $7 млн, тогда как Джошуа — $25 млн. К этому поединку 29-летний мексиканец подошел с 32 победами и одним поражением. Он уже имел опыт выступления в титульном бою — в декабре 2016 года уступил новозеландцу Джозефу Паркеру вакантный титул чемпиона WBO. Но в основном мексиканец боролся за второсортные региональные чемпионские пояса.
"Пропаганда нездорового питания"
Руис воспринимался большинством экспертов в качестве "мешка для битья", и его слова на пресс-конференции о намерении победить никто всерьез не воспринимал, несмотря на неплохую статистику. Из-за лишнего веса латиноамериканец комично смотрелся на фоне атлетичного 198-сантиметрового Джошуа, ломая стереотипы о спортсменах в глазах обывателей. Он скорее ассоциировался с актером массовки из клипов Cypress Hill, нежели с претендентом на титул чемпиона мира по боксу. При росте 188 см вес мексиканца составил 121,5 кг, тогда как у Джошуа — 112,4 кг. Получается прямо как у Сергея Довлатова: "Живот выпирает, шея неразвитая, как утюг..." Глядя на телосложение соперника Джошуа и памятуя о ничтожных сроках его подготовки, невозможно было даже допустить попытку зарождения мысли о победе Руиса. А всех вольнодумцев автоматически причисляли к клиентам психиатрической клиники.
На деле же с виду неказистый мексиканец оказался не так прост. "Джошуа недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал, — написал в Instagram чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев. — Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка — такого сложно было бояться, но он сотворил самую яркую сенсацию, что мы видели за последние годы".
Джошуа быстро растерял преимущество, накопленное в стартовых двух раундах. К концу шестого британец, согласно оценкам судей, имел небольшой перевес — 57–56. В начале седьмого раунда он пропустил серию ударов и повалился на колено. Арбитр окончательно остановил бой через полминуты, когда британец вновь оказался на колене после серии ударов оппонента. Победа любителя над профессионалом — именно так можно было коротко описать происходящее на ринге. "Этот бой — какая-то пропаганда нездорового питания, конечно", — написал в Instagram глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский после завершения поединка.
Судя по реакции Руиса после решения арбитра, мексиканец и сам не верил своему успеху. Сразу после остановки боя он запрыгал как ребенок, и лишь правила гравитации могли немного усмирить боксера, который стал первым представителем Мексики, ставшим чемпионом в супертяжелом весе по версиям ведущих четырех боксерских организаций, и вторым латиноамериканцем после пуэрториканца Джона Руиса. "Спасибо Богу за эту победу, без него это не было бы возможным, — сказал мексиканец после боя. — Мне сейчас так хорошо! Это то, о чем я мечтал так долго. Я тяжело работал, чтобы сделать это, а сегодня мои мечты стали реальностью".
"Самое громкое разочарование всех времен"
После боя в команде британского боксера царили непонимание происходящего и хаос. Отец Джошуа, к примеру, пытался выяснить отношение с Хирном — он был остановлен в последний момент своим сыном. "Я все еще шокирован, — сказал Хирн спустя несколько часов после боя. — Я был уверен, что бой будет вскоре остановлен, когда в третьем раунде Джошуа отправил Руиса в нокдаун, все-таки Энтони умеет добивать. Мы стали свидетелями самого громкого разочарования всех времен. Однако я не сомневаюсь, что Джошуа вернется более сильным и возьмет реванш".
Складывалось ощущение, что лишь Джошуа трезво оценивал происходящее. Он был рассудителен и спокоен на ринге и за его пределами. "Я впервые был в настоящем тяжелом бою", — признался британец, который отметил, что ему было непривычно боксировать с соперником, который заметно ниже его.
По мнению бывшего интернационального чемпиона по версии WBA Дмитрия Кудряшова, победа Руиса над Джошуа пойдет на пользу всему мировому боксу. "Произошла явная недоработка тренерского штаба Джошуа, может быть, недооценка соперника, но бой с таким известным драчуном, как Руис, должен был быть построен немного иначе, — сказал Кудряшов ТАСС. — Этот бой Руис принял на коротком уведомлении, не было полноценного лагеря, он вышел с большим весом — на 6 кг больше, чем обычно. Джошуа при правильном ритме мог бы выиграть, но случилось как случилось".
"Это сенсация и большой день для всей Мексики, для всего мира. Именно сейчас это очень хорошо для бокса, потому что у нас такой живой супертяжелый вес, чемпионы падают, поднимаются, это очень круто", — добавил Кудряшов.
Сложно не согласиться с тем, что Руис и Джошуа преподнесли любителям бокса неплохой подарок. Правда, в то же время они отдалили получение более ценного — боя Джошуа и Уайлдера. Пока же боксерскому сообществу придется жить в ожидании второго боя между Джошуа и Руисом, который, вероятно, пройдет в ближайшие полгода в Великобритании. Вряд ли Руису удастся повторить воскресный трюк, но готово ли большинство говорить о победе британца со стопроцентной уверенностью, как прежде?
Руслан Алиев