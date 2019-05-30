Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

ТАСС, 30 мая. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Стокгольме.

Соперницы 26-летней спортсменки не смогли преодолеть высоту 1,92 метра, которую россиянка взяла с первой попытки. Второе место заняла украинка Юлия Левченко, третьей стала шведка Эрика Кинси, они показали результат 1,90 метра, но украинская легкоатлетка оказалась выше по количеству попыток.

После того как Левченко и Кинси завершили борьбу, Ласицкене пыталась взять высоту 1,97 метра, но три ее попытки не увенчались успехом.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.