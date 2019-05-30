Хоккеисты ЦСКА получили кубок чемпионов России и разделили радость с болельщиками

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА на торжественной церемонии получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России. Церемония состоялась в четверг на "ЦСКА-Арене", где с сезона-2018/19 армейцы проводят домашние матчи.
В прошедшем сезоне ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии плей-офф переиграв омский "Авангард" со счетом 4-0. С момента образования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (2008 год) звание чемпиона России присваивается лучшей российской команде по итогам плей-офф. Армейцы завоевали золоте медали чемпионата России во второй раз, впервые это произошло в сезоне-2014/15, когда чемпион страны определялся по итогам регулярного чемпионата. Учитывая достижения во времена СССР, для ЦСКА титул стал 34-м.
Во вторник состоялась церемония закрытия сезона КХЛ, на которой представители ЦСКА стали главными героями. Армейцы стали лауреатами в четырех индивидуальных номинациях. Приз лучшего тренера сезона получил Игорь Никитин, лучшим руководителем стал президент ЦСКА Игорь Есмантович, Кирилл Капризов стал лучшим нападающим, а также получил приз "Бесценный игрок". В состав символической сборной сезона вошли защитник красно-синих Никита Нестеров и форвард Михаил Григоренко.
На той же церемонии армейскому клубу был вручен Кубок континента за победу в регулярном чемпионате. Кубок Гагарина и золотые медали чемпионов КХЛ, а также кубок победителей Западной конференции ЦСКА получил ранее.
Развлекательная программа для болельщиков на чествовании в четверг должна была начаться под открытым небом - на площади перед "ЦСКА-Ареной" была установлена сцена, однако проливной дождь испортил планы организаторам, и болельщики стали заходить в чашу арены, которую заполнили практически полностью.
Главным событием вечера стало вручение тренерам, игрокам и персоналу золотых медалей чемпионов России, а также кубка чемпиона России. Он был торжественно передан Никитину и Есмантовичу из рук легенд ЦСКА - президента Федерации хоккея России (ФХР) трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, а также двукратных олимпийских чемпионов Бориса Михайлова и Владимира Лутченко.
Индивидуальные призы
ЦСКА учредил для членов клуба индивидуальные призы в шести номинациях. В номинации "Армейская стена" победу одержал вратарь Илья Сорокин, приз ему вручил Третьяк. "Мы очень долго шли к этой цели и наконец-то мы все здесь. Хочу отдать должное ребятам, в трудные моменты они играли не только за себя, но и за партнера, за что им спасибо", - отметил Сорокин.
В номинации "Рыцарь атаки" приз из рук Михайлова получил лучший бомбардир ЦСКА по итогам регулярного чемпионата Михаил Григоренко (17 голов + 35 результативных передач). Лутченко вручил Алексею Марченко приз в номинации "Крепкая броня". Защитник ЦСКА провел 59 игр регулярного чемпионата и завершил его с показателем полезности +28 и 19 (2+17) очками.
"Спасибо всем партнерам и тренерскому штабу. Было приятно находиться в раздевалке и на льду. Также огромное спасибо болельщикам, в этой победе очень велика ваша заслуга", - сказал Марченко.
Приз в номинации "На страже здоровья" получил главный врач команды Дмитрий Кондрашин, а за "Золотые руки" был награжден сервисмен Игорь Перескоков. Приз "За верность хоккею" был присвоен 38-летнему нападающему Александру Попову. Вручал награду член наблюдательного совета ЦСКА трехкратный чемпион мира Сергей Федоров.
"Спасибо большое руководству ЦСКА за то, что даете шанс еще поиграть. Спасибо большое команде, вы не даете стареть. Спасибо большое моей семье, спасибо болельщикам, вы у нас реально как шестой полевой игрок", - отметил Попов.
После церемонии награждения состоялся концерт с участием звезд российской эстрады. По его окончании хоккеисты ЦСКА возле той самой сцены на улице пообщались с болельщиками и раздали автографы всем желающим.