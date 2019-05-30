Хоккеисты ЦСКА получили кубок чемпионов России и разделили радость с болельщиками

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА на торжественной церемонии получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России. Церемония состоялась в четверг на "ЦСКА-Арене", где с сезона-2018/19 армейцы проводят домашние матчи.

В прошедшем сезоне ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии плей-офф переиграв омский "Авангард" со счетом 4-0. С момента образования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (2008 год) звание чемпиона России присваивается лучшей российской команде по итогам плей-офф. Армейцы завоевали золоте медали чемпионата России во второй раз, впервые это произошло в сезоне-2014/15, когда чемпион страны определялся по итогам регулярного чемпионата. Учитывая достижения во времена СССР, для ЦСКА титул стал 34-м.

Во вторник состоялась церемония закрытия сезона КХЛ, на которой представители ЦСКА стали главными героями. Армейцы стали лауреатами в четырех индивидуальных номинациях. Приз лучшего тренера сезона получил Игорь Никитин, лучшим руководителем стал президент ЦСКА Игорь Есмантович, Кирилл Капризов стал лучшим нападающим, а также получил приз "Бесценный игрок". В состав символической сборной сезона вошли защитник красно-синих Никита Нестеров и форвард Михаил Григоренко.

На той же церемонии армейскому клубу был вручен Кубок континента за победу в регулярном чемпионате. Кубок Гагарина и золотые медали чемпионов КХЛ, а также кубок победителей Западной конференции ЦСКА получил ранее.

Развлекательная программа для болельщиков на чествовании в четверг должна была начаться под открытым небом - на площади перед "ЦСКА-Ареной" была установлена сцена, однако проливной дождь испортил планы организаторам, и болельщики стали заходить в чашу арены, которую заполнили практически полностью.

Главным событием вечера стало вручение тренерам, игрокам и персоналу золотых медалей чемпионов России, а также кубка чемпиона России. Он был торжественно передан Никитину и Есмантовичу из рук легенд ЦСКА - президента Федерации хоккея России (ФХР) трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, а также двукратных олимпийских чемпионов Бориса Михайлова и Владимира Лутченко.

Индивидуальные призы

ЦСКА учредил для членов клуба индивидуальные призы в шести номинациях. В номинации "Армейская стена" победу одержал вратарь Илья Сорокин, приз ему вручил Третьяк. "Мы очень долго шли к этой цели и наконец-то мы все здесь. Хочу отдать должное ребятам, в трудные моменты они играли не только за себя, но и за партнера, за что им спасибо", - отметил Сорокин.