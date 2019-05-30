Сорокин отметил, что уровень английского языка не позволяет ему поехать в НХЛ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин в беседе с журналистами отметил, что уровень владения английским языком пока не позволяет ему перебраться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

23-летний Сорокин стал самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА одержал победу. На церемонии закрытия сезона КХЛ во вторник лучшем вратарем был признан Юха Метсола из "Салавата Юлаева". Контракт Сорокина с ЦСКА истекает в 2020 году, права на голкипера в НХЛ принадлежат "Нью-Йорк Айлендерс".

"Метсола провел фантастический сезон в КХЛ, держал команду в игре, заслуженно получил приз. Я с ним хорошо общаюсь, улыбаемся, когда играем друг против друга. Он по-русски не говорит, мы с ним на английском, но мой английский мне не позволяет уехать в НХЛ, пока все на уровне привет-пока", - сказал Сорокин.

Сорокин был заявлен на чемпионат мира в Словакии в качестве третьего вратаря, но не провел ни одной встречи. "Игра [Андрея] Василевского и [Александра] Георгиева на чемпионате мира порадовала, я от них сразу ожидал сильного выступления. В сборной было столько мастеров, кого-то выделять невозможно. Из других сборных понравился финский вратарь [Кевин Ланкинен], он играл уверенно, четко, без лишних движений", - отметил Сорокин.

Голкипер ЦСКА также заявил, что команда намерена повторить успех в следующем году. "Остались положительные эмоции, надеюсь, в следующем году повторим. Этот кубок вместе с [Иваном] Телегиным повезем в Новокузнецк", - рассказал голкипер ЦСКА.

Следующий сезон КХЛ стартует 1 сентября.