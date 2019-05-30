Четыре российские шахматистки стартуют на турнире претенденток в Казани

ТАСС, 31 мая. Турнир претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира в классических шахматах по версии Международной шахматной федерации (FIDE) стартует в пятницу в Казани. Соревнования, в которых примут участие четыре российские спортсменки, пройдут с 31 мая по 18 июня.

В турнире сыграют восемь гроссмейстеров - чемпионка мира (с 2015 по 2016 годы) Мария Музычук (Украина, рейтинг FIDE 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), чемпионка мира (2008-2010) Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), чемпионка мира (2017-2018) Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506). Мария Музычук, Костенюк и Лагно отобрались для участия в соревнованиях благодаря выходу в полуфинал мирового первенства 2018 года в Ханты-Мансийске, который проходил по нокаут-системе. Чжунъи получила право, так как играла в прошлогоднем матче за звание лучшей шахматистки мира. Остальные отбирались по рейтингу FIDE за 2018 год, Горячкина же заменила отказавшуюся от приглашения чемпионку мира (2010-2012, 2013-2015 и 2016-2017) Хоу Ифань.

Соревнование пройдет в два круга. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня.

Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. Все встречи турнира будут начинаться в 15:00 мск. Выходные дни намечены на 3, 7, 11 и 15 июня.

"Турнир покажет, в какой форме находятся шахматистки, мы верим в наших девчонок. Есть большие шансы на то, что одна из россиянок выиграет соревнование. Это всегда тяжело, так как будет крупный турнир, все конкурентки очень сильные. Выйти и бороться за корону - это дорогого стоит", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Призовой фонд турнира претенденток составит €200 тыс. Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд главного противостояния составит €500 тыс., что в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке за шахматную корону.