Мужская сборная России по волейболу начинает выступление в Лиге наций в ранге чемпиона

ТАСС, 31 мая. Сборная России стартует во втором по счету мужском турнире волейбольной Лиги наций, который продлится до 14 июля. Первый розыгрыш, состоявшийся в 2018 году, завершился победой российской команды.

Лига наций - турнир, призванный заменить Мировую лигу, существовавшую ранее. В соревновании примут участие сборные России, Аргентины, Бразилии, Германии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Сербии, США, Франции и Японии, имеющие статус основных. Также на турнире выступят претенденты - команды Австралии, Болгарии, Канады и Португалии.

Сборные, имеющие статус основных, сохраняют право на участие в следующем розыгрыше Лиги наций. Худшая из команд-претендентов уступит место в турнире 2020 года победителю Кубка претендентов, который пройдет с 3 по 7 июля в Любляне (Словения). На нем выступят шесть сборных из четырех конфедераций - Европа (3, включая Словению), Африка (1), Северная Америка (1) и победитель плей-офф между командами из Азии и Южной Америки. Первыми обладателями трофея Кубка претендентов стали волейболисты из Португалии, которые заменили благодаря этому южнокорейских спортсменов в элитной группе.

Сборная России проведет матчи предварительного раунда с 31 мая по 30 июня в Нови-Саде (Сербия), Уфе, Урмии (Иран), Куябе (Бразилия) и Брисбене (Австралия). Каждая из 16 команд встретится друг с другом по одному разу, проведя 15 встреч.

В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных и волейболисты из США (на правах организатора - прим. ТАСС). Решающие встречи состоятся Чикаго с 10 по 14 июля. Команды разделят на две группы, в каждой из которых будут по три сборные. Четверо сильнейших выйдут полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России выступит без лидера

Россияне в первом матче турнира встретятся со сборной Франции (31 мая) в сербском городе Нови-Сад. Также состоятся матчи с командами Японии (1 июня) и Сербии (2 июня).

В состав сборной Росси на первый этап вошли 14 волейболистов. Ими стали связующие Дмитрий Ковалев ("Урал") и Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), диагональные Денис Земченок ("Белогорье") и Виктор Полетаев ("Кузбасс"), блокирующие Илья Власов ("Динамо", Москва), Иван Яковлев ("Факел"), Игорь Филиппов ("Урал") и Ильяс Куркаев ("Локомотив"), доигровщики Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба - "Факел") и Федор Воронков ("Нова"), а также либеро Роман Мартынюк ("Локомотив") и Валентин Голубев ("Белогорье").

В расширенной заявке команды присутствуют еще 11 игроков. Связующие Павел Панков ("Зенит", Санкт-Петербург) и Роман Порошин ("Белогорье"), диагональные Максим Михайлов ("Зенит", Казань) и Романас Шкулявичус ("Нова"), либеро Евгений Баранов ("Динамо", Москва), блокирующие Алексей Сафонов ("Зенит", Санкт-Петербург), Инал Тавасиев ("Кузбасс") и Алексей Самойленко ("Зенит", Казань), а также доигровщики Антон Карпухов ("Кузбасс), Антон Семышев ("Белогорье") и Кирилл Урсов ("Газпром-Югра"). Стоит отметить, что Власов, Волков, Карпухов, Клюка, Ковалев, Михайлов, Полетаев, Филиппов и Шкулявичус являются действующими победителями соревнований.

К сожалению, один из лидеров команды - олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский - пропустит Лигу наций из-за операции по удалению грыжи. "Пять лет я терпел. Дорогие друзья, в этом году вынужден пропустить Лигу наций по причине травмы, которую получил еще в августе 2014 года. Если конкретней, то это паховая грыжа", - написал Мусэрский на своей странице в Instagram.

Лига наций станет первым турниром для тренерского штаба во главе с финном Туомасом Саммельвуо, который начал руководить сборной России в марте нынешнего года. На этом посту он сменил Сергея Шляпникова, покинувшего команду 14 февраля. Ранее Саммельвуо заявил, что основной целью является получение путевки на Олимпийские игры. "Мы постараемся решать все задачи шаг за шагом, что касается Лиги наций, то здесь будем варьировать состав", - отметил тренер.

В 2019 году сборной России по волейболу также предстоит сыграть в отборочном турнире на Олимпийские игры 2020 года в Токио, который пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. С 12 по 29 сентября российские волейболисты выступят на чемпионате Европы во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Завершится сезон розыгрышем Кубка мира в Японии (с 1 по 15 октября).