Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении футболиста "Тоттенхэма" Янссена

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Ряд российских футбольных клубов заинтересован в приобретении голландского нападающего английского "Тоттенхэма" Винсента Янссена в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в агентстве, которое представляет интересы футболиста.

Контракт 24-летнего нападающего с клубом из Лондона действует до лета 2020 года. В чемпионате Англии сезона-2018/19 Янссен сыграл в трех встречах, не отметившись результативными действиями.

"В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию", - заявили в агентстве.

Янссен перешел в "Тоттенхэм" из голландского АЗ в 2016 году. В составе английской команды игрок принял участие в 42 играх, отметившись шестью голами. Голландец является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов сезона-2015/16 (27 голов) в составе АЗ, также игрок в 2016 году получил "Приз Йохана Кройфа", который вручается по итогам сезона чемпионата Нидерландов лучшему футболисту моложе 21 года. За сборную Нидерландов футболист сыграл в 17 встречах, забив семь голов.