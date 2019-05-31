Стал известен состав сборной России по спортивной аэробике на Европейские игры

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по спортивной аэробике определился с составом команды на вторые Европейские игры. Об этом ТАСС в пятницу сообщили во Всероссийской федерации спортивной аэробики (ВФСА).

На Европейских играх в Минске в соревнованиях по аэробике будут разыграны два комплекта медалей - среди групп и смешанных пар.

"В состав команды, которая примет участие в групповых соревнованиях, вошли Илья Остапенко, Петр Перминов, Гарсеван Джаназян, Роман Семенов и Тимур Кулаев. В соревнованиях смешанных пар выступят Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев", - сообщили в ВФСА.

На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, россияне завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар. Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.