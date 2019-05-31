СМИ: "Валенсия" намерена выкупить права на футболиста Черышева менее чем за €7 млн

ТАСС, 31 мая. Испанский футбольный клуб "Валенсия" планирует заплатить за переход полузащитника сборной России Дениса Черышева, права на которого принадлежат испанскому "Вильярреалу", менее €7 млн. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, "Валенсия" хочет снизить цену на 28-летнего россиянина из-за травмы правого колена, которую он получил 21 мая в гостевом матче чемпионата Испании с "Бетисом" (2:1). Ранее руководство "Вильярреала" оценило футболиста в €7 млн. Отмечается, что в переходе Черышева заинтересован главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль.

Черышев перешел в "Вильярреал" из мадридского "Реала" в 2016 году. В завершившемся сезоне футболист выступал за "Валенсию" на правах аренды. В составе испанского клуба россиянин стал обладателем Кубка Испании, он провел 49 матчей в разных турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.