Чемпион мира по прыжкам на батуте Юдин примет участие в Европейских играх в Минске

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Чемпион мира Андрей Юдин вошел в состав сборной России по прыжкам на батуте на вторые Европейские игры. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

На Европейских играх в прыжках на батуте будут разыграны четыре комплекта наград - в индивидуальных соревнованиях и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Россияне примут участие в трех дисциплинах - женских индивидуальных соревнованиях, а также в индивидуальных и синхронных прыжках у мужчин. На прошлых Европейских играх россияне завоевали четыре золотые медали из четырех возможных.

"У мужчин будут соревноваться Андрей Юдин и Михаил Мельник, у женщин - Яна Павлова и Ирина Кундиус. Конечно, хотелось бы повторить успех прошлых Европейских игр, но посмотрим, как будет получаться, - сказал Макаров. - Основные конкуренты сейчас - сборная Белоруссии, у мужчин также сильны португальцы, англичане, французы. У женщин - спортсменки из Белоруссии и Великобритании".

22-летний Юдин является чемпионом мира в командном турнире и бронзовым призером личных соревнований, в его активе также серебряная медаль чемпионата Европы. Мельник завоевал золотую медаль в синхронных прыжках на прошлых Европейских играх в Баку, он также является двукратным чемпионом Европы и трехкратным призером чемпионатов мира.

23-летняя Павлова является трехкратной чемпионкой Европы, она выиграла две золотые награды (в индивидуальных и синхронных прыжках) на первых Европейских играх, в ее активе также две бронзовые медали чемпионатов мира. Кундиус является серебряным призером чемпионата Европы.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования по прыжкам на батуте состоятся 24 и 25 июня.