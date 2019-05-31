Сборная России проводит тренировку в составе из 28 футболистов

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. В пятничной тренировке сборной России в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года принимают участие 28 футболистов.

В сборную России для подготовки к предстоящим матчам было вызвано 30 футболистов. В среду стало известно, что защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев из-за травмы не прибудет в расположение сборной, а форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко присоединится к сборной 2 июня.

Сборная России 8 июня в Саранске сыграет против команды Сан-Марино, а тремя днями позднее в Нижнем Новгороде примет киприотов.